मुस्लिम होने के बाद भी अदनान शेख ने दिया ऐसा बयान बोले- प्यार अलग है और धर्म उससे भी ऊपर है...

इतना ही नहीं, इस बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अलग-अलग लोगों की सोच अलग हो सकती है और हर किसी को अपना राय रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज में आपसी सम्मान और समझ सबसे जरूरी है, ताकि लोग एक-दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट कर सकें। अदनान शेख का ये इंटरव्यू फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फैंस और यूजर्स उनके बयान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग उनकी बात से सहमत नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स इस पर अपनी अलग राय भी रख रहे हैं, जिनमें वो अदनान को यूजर्स गलत बता है।