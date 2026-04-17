तलाक के एक महीने बाद हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘गलत ट्रेन से उतर जाना ही बेहतर’

हाल ही में एक्ट्रेस ने हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ पर की खुलकर बात। वहीं, प्यार और रिश्ते में समाज के दबाव के बारे में बात की है। इस इंटरव्यू में उन्होने कहा कि उनको इसका कोई पछतावा नहीं है। बातचीत के दौरान हंसिका ने कहा, “मेरा परिवार मुझ पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं डालता। लोगों को क्लिकबेट चाहिए था, उन्हें मिल गया। उन्हें सुर्खियां चाहिए थीं, उन्हें मिल गईं। मैंने कभी इस बारे में सफाई नहीं दी और न ही कभी दूंगी, क्योंकि मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता। सब ठीक है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो तकलीफ उठाने से बेहतर है कि आप उस ट्रेन से उतर जाएं। इसलिए सब ठीक है कोई बात नहीं। मुझे अपने परिवार से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इसलिए, मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं।”