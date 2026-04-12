Asha Bhosle Last Wish: आशा भोसले की ये थी आखिरी इच्छा, इस तरह मरना चाहती थीं सिंगर

आशा भोसले 92 साल की होने के बाद भी म्यूजिक में काफी एक्टिव थीं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थीं। वहीं, उन्होंने अपने निधन से एक साल पहले, एक पॉडकास्ट कपल ऑफ थिंग्स में अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताया था, जिसे एक्ट्रेस अमृता राव और रेडियो पर्सनैलिटी RJ अनमोल होस्ट करते थे। बातचीत के दौरान, उन्होंने अपनी आखिरी पलों में भी काम करते रहते की और गाना गाते हुए मरने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा, “मेरी खुद की इच्छा ऐसी है कि गाते-गाते ही मैं चली जाऊं। यही मेरी इच्छा है। अभी मुझे सीखने का कुछ नहीं है। गाना मेरी लाइफ है। बचपन से गाया है। 3 साल से क्लासिकल, बाबा का सिखाया। पूरी लाइफ उसमें चली गई है।”