क्या फेक था स्टारडम का डिजिटल क्रेज? टेलर स्विफ्ट-काइली सहित कई स्टार्स को लगा झटका, करोड़ों फॉलोअर्स गायब

Instagram Viral News: सोशल मीडिया की दुनिया में इंस्टाग्राम ने 2026 में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया के सेलेब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को झकझोर कर रख दिया है। बता दें, प्लेटफॉर्म ने बड़े पैमाने पर एक सफाई अभियान चलाया जिसमें लाखों ऐसे अकाउंट्स हटा दिए गए जो या तो लंबे समय से बंद थे या पूरी तरह फर्जी और ऑटोमेटेड थे। इस एक्शन का नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े सितारों के फॉलोअर्स रातोंरात लाखों में कम हो गए।