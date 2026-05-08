थलपति विजय और तृषा की डेटिंग अफवाहों के बीच कूदीं राखी सावंत, दी शादी की सलाह

4 मई को चुनाव के नतीजे आए और वही दिन तृशा का 43वां जन्मदिन भी था। जब विजय आगे चल रहे थे तब तृशा उनके घर भी पहुंची थीं जिसने अफवाहों को और हवा दी। हालांकि न विजय और न ही तृशा ने इन अटकलों पर अभी तक कोई बयान दिया है। बता दें, विजय के फैंस अब उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं तृशा 15 मई 2026 को 'करुप्पु' में नजर आएंगी। साथ ही, राखी सावंत की ये बेबाकी नई नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा वो विजय-तृशा के लाखों फैंस के दिल की बात है। तो वहीं आपको बता दें कि थलापति विजय की ये जीत उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं और ये वायरल वीडियो उस अटूट प्रेम की एक जीती-जागती मिसाल है।