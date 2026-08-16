RPF जवान पर रेजर से हमला और अश्लीलता फैलाने के आरोप में अभिनेत्री अंतरा बनर्जी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

13 अगस्त को बोरीवली रेलवे पुलिस ने उनके खिलाफ सुरक्षा को खतरे में डालने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, गंभीर चोट पहुंचाने और सार्वजनिक रूप से बेइज्जती करने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पंढरीनाथ कांडे ने बताया कि विधिक प्रक्रिया और नोटिस तामील कराने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने पुलिस को जो संपर्क नंबर दिया था, वह भी गलत था। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा और यात्रियों के अनुशासन के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे व्यवहार से अन्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित होती है।