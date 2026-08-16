मुंबई के हाई-सिक्योरिटी नेवी नगर में सनसनी: नौसेना जवान, पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव बरामद; जांच जारी

मुंबई में नौसेना जवान, पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव बरामद, फोटो सोर्स- AI
Navy Soldier Death Mumbai: देश की सबसे सुरक्षित सैन्य कॉलोनियों में शुमार मुंबई के नेवी नगर (केंटोनमेंट एरिया) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, यहां एक सरकारी आवास से भारतीय नौसेना के जवान, उनकी पत्नी और दो नन्हे बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए हैं। इस सामूहिक मौत की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों में जवान और उनकी पत्नी के अलावा 3 साल का एक बच्चा और महज 2 महीने का नवजात शिशु शामिल है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और नौसेना के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। बता दें कि शुरुआती तफ्तीश में आशंका जताई जा रही है कि नौसेना कर्मचारी ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त की, जबकि पत्नी और दोनों मासूम बच्चों की जान जहर (Poisoning) देने के कारण हुई है। पुलिस ने घटनास्थल को सील करते हुए चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।
नेवी नगर इलाका कड़े सुरक्षा घेरे और नौसेना के सीधे प्रबंधन में रहता है। ऐसे अति-सुरक्षित क्षेत्र में पूरे परिवार के इस तरह खत्म हो जाने से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें घर के भीतर से साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि मौत के सटीक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस जवान के व्यक्तिगत जीवन, वित्तीय स्थिति और पारिवारिक बैकग्राउंड की पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या मानसिक तनाव था, जिसके चलते इतना खौफनाक कदम उठाया गया।
भारतीय नौसेना ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि मामले की जांच में पुलिस को हर जरूरी सहयोग दिया जा रहा है। नौसेना के आवासीय परिसर में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पुलिस की जांच पूरी होने और सभी तथ्यों के सामने आने से पहले घटना की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।
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