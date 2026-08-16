मुंबई के हाई-सिक्योरिटी नेवी नगर में सनसनी: नौसेना जवान, पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव बरामद; जांच जारी

नेवी नगर इलाका कड़े सुरक्षा घेरे और नौसेना के सीधे प्रबंधन में रहता है। ऐसे अति-सुरक्षित क्षेत्र में पूरे परिवार के इस तरह खत्म हो जाने से कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें घर के भीतर से साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि मौत के सटीक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस जवान के व्यक्तिगत जीवन, वित्तीय स्थिति और पारिवारिक बैकग्राउंड की पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या मानसिक तनाव था, जिसके चलते इतना खौफनाक कदम उठाया गया।