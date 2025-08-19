Patrika LogoSwitch to English

एनएसए अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात

Doval Meets Yi: एनएसए अजीत डोभाल ने आज हैदराबाद भवन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।

Tanay Mishra

Aug 19, 2025

चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ एनएसए अजीत डोभाल (फोटो - वीडियो स्क्रीनशॉट)

चीन (China) के विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) इस समय दो दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद भवन में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) से मुलाकात की। दोनों के बीच अहम विषयों पर द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने एक-साथ मिलकर काम करने की बात कही और साथ ही पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित, इन तीनों मूल्यों का ध्यान रखते हुए कठिन दौर से आगे बढ़ने पर सहमति जताई। आज, मंगलवार, 19 अगस्त को चाइनीज़ विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की हुई मुलाकात

पीएम मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल (Ajit Doval) और चाइनीज़ विदेश मंत्री यी की मुलाकात हुई। दोनों हैदराबाद भवन में मिले, जहाँ अब दोनों के बीच भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर मीटिंग हो रही है।

शाम को पीएम मोदी से होगी मुलाकात

चाइनीज़ विदेश मंत्री यी की आज शाम को पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी। यी आज करीब 5:30 बजे पीएम मोदी से उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे।

world news

World News in Hindi

Published on:

19 Aug 2025 11:26 am

Hindi News / World / एनएसए अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात

