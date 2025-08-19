एनएसए अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात

चीन (China) के विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi) इस समय दो दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। सोमवार को दिल्ली के हैदराबाद भवन में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) से मुलाकात की। दोनों के बीच अहम विषयों पर द्विपक्षीय मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने एक-साथ मिलकर काम करने की बात कही और साथ ही पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित, इन तीनों मूल्यों का ध्यान रखते हुए कठिन दौर से आगे बढ़ने पर सहमति जताई। आज, मंगलवार, 19 अगस्त को चाइनीज़ विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।