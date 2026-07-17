AAP, SP से लेकर कांग्रेस तक सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर क्या है रुख? केजरीवाल ने दिलाई अन्ना आंदोलन की याद

सपा नेता डिंपल यादव भी सोनम वांगचुक से मिलने गई थीं। उन्होंने प्रदर्शनस्थल पर पहुंचकर केंद्र सरकार से थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने और बाचतीच शुरू करने की अपील की। डिंपल ने कहा कि सनातन धर्म में संवेदना का बहुत बड़ा महत्व है। केरल के पूर्व सीएम व लेफ्ट नेता पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार न केवल छात्रों की पीड़ा के प्रति बल्कि वांगचुक की जान के प्रति भी उदासीन बनी हुई है। उन्होंने केंद्र से अपील की कि वे एक्टिविस्ट की सेहत को और बिगड़ने न दें।