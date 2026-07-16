सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल का 19वां दिन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत पर डॉक्टरों की लगातार निगरानी रखी जा रही है। गुरुवार को वरिष्ठ जनरल फिजिशियन डॉ. सतीश लांबा द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। जांच के दौरान उनके रक्त में शुगर का स्तर 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और नाड़ी की गति 72 बीट प्रति मिनट दर्ज की गई। वहीं, लेटे हुए उनका ब्लड प्रेशर 105/61 एमएमएचजी और बैठने की स्थिति में 101/65 एमएमएचजी रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, लंबे समय से उपवास पर होने के बावजूद उनके शरीर में पानी की कमी नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति भी सामान्य बनी हुई है।