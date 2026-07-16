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सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल का 19वां दिन

Sonam Wangchuk hunger strike: सोनम वांगचुक के अनशन को मिला विपक्ष का साथ: लद्दाख की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है। उनसे मुलाकात करने और समर्थन देने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जंतर-मंतर पहुंचीं।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jul 16, 2026

Sonam Wangchuk hunger strike

सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, फोटो सोर्स- ANI

Dimple Yadav meets Sonam Wangchuk: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन को अब विपक्षी दलों का समर्थन मिलने लगा है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल मंगलवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गई। इसी बीच समाजवादी पार्टी (SP) की सांसद डिंपल यादव जंतर-मंतर पहुंचीं और उनसे मुलाकात कर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया।

सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कहा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में पार्टी नीट (NEET) परीक्षा विवाद समेत छात्रों से जुड़े सभी अहम मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है और नीट का मामला भी उनमें प्रमुख है। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के हितों से जुड़े सभी मुद्दों को संसद में उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी।

भूख हड़ताल से 9 किलो से ज्यादा घटा वांगचुक का वजन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत पर डॉक्टरों की लगातार निगरानी रखी जा रही है। गुरुवार को वरिष्ठ जनरल फिजिशियन डॉ. सतीश लांबा द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो चुका है। जांच के दौरान उनके रक्त में शुगर का स्तर 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और नाड़ी की गति 72 बीट प्रति मिनट दर्ज की गई। वहीं, लेटे हुए उनका ब्लड प्रेशर 105/61 एमएमएचजी और बैठने की स्थिति में 101/65 एमएमएचजी रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, लंबे समय से उपवास पर होने के बावजूद उनके शरीर में पानी की कमी नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति भी सामान्य बनी हुई है।

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Updated on:

16 Jul 2026 04:56 pm

Published on:

16 Jul 2026 04:40 pm

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