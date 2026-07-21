Jaipur News: ब्रेकअप का बदला लेने के लिए दोनों एक्स-बॉयफ्रेंड बने साथी, बीच सड़क पर लड़की के साथ की शर्मनाक हरकत

Jaipur Girl Beaten Case: राजधानी जयपुर में एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर बदला लेने की नीयत से की गई शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, छात्रा की दो युवकों से अलग-अलग समय पर दोस्ती हुई थी लेकिन उसने दोनों से दूरी बना ली थी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर लड़की को निशाना बनाया। पीड़ता की शिकायत के बाद मरपीट के साथ अन्य धाराओं में ममाला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन भी ले लिया है।