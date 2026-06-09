Rajasthan : श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन को मिलेगा एक और तोहफा, रेलवे बोर्ड को भेजा 2 नई वॉशिंग लाइन का प्रस्ताव

साथ ही ट्रेनों के ठहराव और संचालन को सुगम बनाने के लिए नए यार्ड की योजना पर भी काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नई रेलगाडियों के संचालन की संभावनाओं को बल मिलेगा। वर्तमान में श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 35 से अधिक रेलगाड़ियों का संचालन होता है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और रेल सेवाओं के विस्तार के कारण मौजूदा संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। फिलहाल स्टेशन पर 24 और 26 कोच वाली ट्रेनों के लिए दो वॉशिंग लाइनें उपलब्ध है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त वॉशिंग लाइनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।