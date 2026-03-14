क्या रुक सकता है कर्मचारियों का वेतन? कर वसूली में पिछड़ी बालोद पालिका, दो हफ्ते में 50% वसूली की चुनौती

CG News: बालोद जिले के नगर पालिका को 31 मार्च तक शत प्रतिशत कर वसूली करनी है। इसमें पालिका पिछड़ गई है। दो सप्ताह के बाद मार्च बीत जाएगा। अभी तक कर वसूली मात्र 50 फीसदी ही हुआ है। जिस गति से कर वसूली की जा रही है, उससे नहीं लगता कि लक्ष्य पूरा हो पाएगा। पालिका के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर व दुकान किराया मिलाकर कुल 4 करोड़ 40 लाख 64 हजार रुपए वसूल करना है। अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। वसूली में पालिका के पसीने छूट गए हैं।