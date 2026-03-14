क्या रुक सकता है कर्मचारियों का वेतन? कर वसूली में पिछड़ी बालोद पालिका, दो हफ्ते में 50% वसूली की चुनौती

कर वसूली में पिछड़ी बालोद पालिका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: बालोद जिले के नगर पालिका को 31 मार्च तक शत प्रतिशत कर वसूली करनी है। इसमें पालिका पिछड़ गई है। दो सप्ताह के बाद मार्च बीत जाएगा। अभी तक कर वसूली मात्र 50 फीसदी ही हुआ है। जिस गति से कर वसूली की जा रही है, उससे नहीं लगता कि लक्ष्य पूरा हो पाएगा। पालिका के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर व दुकान किराया मिलाकर कुल 4 करोड़ 40 लाख 64 हजार रुपए वसूल करना है। अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। वसूली में पालिका के पसीने छूट गए हैं।
राजस्व मद- कुल कर- वसूल- वसूली का प्रतिशत
सम्पत्तिकर- 1,10,17,000- 57,36,000- 52.06
समेकित कर- 72,14,000- 24,40000- 33.82
जलकर- 1,29,76000 - 47,83000 - 36.86
दुकान किराया - 47,13,000 - 23,30,000 - 47.32
नगर पालिका के अधिकांश कर्मचारियों का वेतन करदाताओं की ओर से जमा करों से होता है। कर वसूली शत प्रतिशत नहीं होने के कारण कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है। हर हाल में कर वसूली को लेकर सख्ती बरतनी होगी।
पालिका की टीम नगर में मुनादी करा रही है कि बकायादार जल्द कर जमा कराएं। हालांकि मुनादी का असर भी ज्यादा नहीं हो रहा है। इसलिए जो पुराने बकायादार हैं, उनका चिन्हांकन किया गया है।
संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर व दुकान किराया वसूली के लिए टीम मुनादी कर रही है। नोटिस भी जारी किया जा रहा। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक कर वसूली हो। - मोबिन अली, सीएमओ, नगर पालिका बालोद
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