CG Assembly: अधूरे स्वास्थ्य केंद्रों पर विधानसभा में हंगामा, मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं विधायक, जानें मामला

CG Assembly: बालोद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। 11 स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद चार जगह कार्य शुरू हो गया, लेकिन 7 स्थानों पर अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। राशि के अभाव में कुछ कार्य अधूरा है। अधूरे उपस्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण का मामला भी विधानसभा में गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने उठाया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जवाब आया कि निविदा की कार्यवाही चल रही है। निविदा पूर्ण होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। दो- तीन वर्षों से अधूरे स्वास्थ्य केंद्र में झाडिय़ां उग आई है।