फिल्म पुष्पा स्टाइल में तस्करों ने जंगल से काटे सागौन के पेड़ और तांदुला नदी में बहा दिया

Teak tree smuggling : बालोद जिले के जंगल में लकड़ी तस्करों की नजर है। फिल्म पुष्पा देखी होगी कैसे तस्कर जंगल से लकड़ी काटकर पानी में बहा देते हैं। और तस्करी करते हैं। बालोद में भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। तस्कर ने पहले जंगल से सागौन के पेड़ काटे, फिर उसके टुकड़े कर तांदुला नदी में बहा दिया। यह मामला 15 जनवरी का है। मर्रामखेड़ा के पास सागौन के बड़ी मात्रा में गोला मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने नदी से लकड़ी निकाली और 21 नग सागौन का गोला जब्त किया। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि मामला गंभीर है। जांच चल रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।