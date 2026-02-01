6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

किसानों में नाराजगी : शक्कर कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त नहीं आ रहा गन्ना

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई व शक्कर उत्पादन का कार्य दिसंबर से हो रहा है। अब कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। पेराई एक दिन बंद करने के बाद शुक्रवार को पुन: पेराई शुरू की गई। किसानों से गन्ना मंगाकर कारखाना परिसर में डंप कराया [&hellip;]

3 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 06, 2026

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई व शक्कर उत्पादन का कार्य दिसंबर से हो रहा है। अब कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। पेराई एक दिन बंद करने के बाद शुक्रवार को पुन: पेराई शुरू की गई।

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई व शक्कर उत्पादन का कार्य दिसंबर से हो रहा है। अब कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। पेराई एक दिन बंद करने के बाद शुक्रवार को पुन: पेराई शुरू की गई। किसानों से गन्ना मंगाकर कारखाना परिसर में डंप कराया जा रहा है। गन्ने की आवक कम होने से पेराई में परेशानी हो रही है। वहीं गन्ना बेचने वाले अधिकांश किसानों को राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है।

किसान गन्ना की खेती से मुंह मोड़ रहे

कारखाना प्रबंधन की माने तो अभी तक 32 हजार 760 मीट्रिक टन गन्ने की खरीदी हो चुकी है। शक्कर का उत्पादन 31 हजार 830 क्विंटल किया गया है। कुछ वर्षों से जिले में गन्ना का उत्पादन कम हो रहा है, जिसका असर कारखाने पर पड़ रहा है। किसान गन्ना की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। कारखाना को चलाने के लिए गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है। हालांकि विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें:

बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

अभी तक 31 हजार मीट्रिक टन की चुकी पेराई

इस साल कारखाना प्रबंधन ने 65 हजार मीट्रिक टन गन्ना ेपेराई का लक्ष्य रखा है। अभी तक कुल 680 किसानों ने 31 हजार 909 मीट्रिक टन गन्ना कारखाने को बेचा है, जिसकी पेराई हो चुकी है। लक्ष्य पूरा करने के लिए लगभग 34 हजार मीट्रिक टन गन्ने की और आवश्यकता है। लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती कारखाना प्रबंधन के सामने है। इस बार 4 हजार मीट्रिक टन गन्ना पड़ोसी जिला दुर्ग से आ जाए तो बड़ी बात है।

किसानों को 11 में से सिर्फ 3 करोड़ का भुगतान

शक्कर कारखाना में अभी तक 680 किसान लगभग 10 करोड़ 77 लाख रुपए का गन्ना बेच चुके हैं। किसानों को मात्र 3 करोड़ 5 लाख रुपए का ही भुगतान हुआ है। अधिकांश किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। कारखाना में उत्पादित शक्कर की बिक्री के भुगतान के बाद किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी। यहां से उत्पादित शक्कर का वितरण पीडीएस हितग्राहियों को राशन दुकानों में दिया जाता है। जनवरी से किसानों को भुगतान नहीं किया गया है।

यह भी पढ़ें:

रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

धान की तरह गन्ना किसानों को भी करें भुगतान

गन्ना उत्पादक किसान राजेंद्र व संरक्षक छगन देशमुख ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए भी शासन-प्रशासन को योजना बनानी चाहिए। जैसे खरीदी केंद्रों में धान बेचने के कुछ दिन बाद राशि किसानों के खाते में आ जाती है। वैसी ही सुविधा गन्ना किसानों के लिए भी हो। गन्ना बेचने के कुछ दिन बाद राशि उसके खाते में आ जाए।

पांच साल से नहीं बढ़ा गन्ने का समर्थन मूल्य

गन्ना उत्पादक किसान संघ के संरक्षक छगन देशमुख ने कहा कि पांच साल से गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं है। सिर्फ बोनस की राशि बढ़ रही है। उसका भी भुगतान समय पर नहीं होता है। सरकार व कारखाना प्रबंधन की कार्यप्रणाली समझ से परे है। ऐसे ही चलता रहा तो शक्कर कारखाना में संकट मंडराने लगेगा, क्योंकि गन्ना उत्पादक किसान नाराज हैं। समय रहते सरकार सुध ले।

किसानों की नाराजगी से घट रहा रकबा

गन्ने की खेती के फायदे कृषि विभाग एवं शक्कर कारखाना जरूर किसानों को बता रहे हैं। लेकिन किसानों का रुझान गन्ने में कम व धान में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तीन साल पहले धान का रकबा जिलेभर में लगभग 13 सौ हेक्टेयर था, जो घटकर 11सौ हेक्टेयर में हो गया। हालांकि कारखाना प्रबंधन की माने तो इस साल 1219 हेक्टेयर में किसानों ने गन्ने की खेती की है।

किसानों को कर रहे जागरूक

कारखाना के महाप्रबंधक लीलेश्वर देवांगन ने बताया कि शक्कर कारखाना में गन्ना की पेराई सुचारू रूप से चल रही है। गन्ने की आवक थोड़ी कम है। किसान गन्ना ला रहे हैं। किसानों को गन्ने की फसल लेने जागरूक भी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 11:32 pm

Published on:

06 Feb 2026 11:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / किसानों में नाराजगी : शक्कर कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त नहीं आ रहा गन्ना

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन-2026 जारी की है।
बालोद

Master Plan 2041: नए मास्टर प्लान से बदलेगी बालोद की तस्वीर, 10 गांव होंगे शामिल, जून में प्रकाशन संभव

2041 के लिए बन रहा मास्टर प्लान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

आज 957 किसान बेचेंगे 36645 क्विंटल धान, टोकन जारी

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन समय बढ़ा दिया है। मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार व शुक्रवार को धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।
बालोद

Crime News: प्यार के नाम पर धोखा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर की ये डिमांड, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

युवती काे प्रेम जाल में फंसाया (photo source- Patrika)
बालोद

रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

शासकीय स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया अपनी मांगों को लेकर 37 दिनों से रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा है।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.