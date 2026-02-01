किसानों में नाराजगी : शक्कर कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त नहीं आ रहा गन्ना

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई व शक्कर उत्पादन का कार्य दिसंबर से हो रहा है। अब कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। पेराई एक दिन बंद करने के बाद शुक्रवार को पुन: पेराई शुरू की गई। किसानों से गन्ना मंगाकर कारखाना परिसर में डंप कराया जा रहा है। गन्ने की आवक कम होने से पेराई में परेशानी हो रही है। वहीं गन्ना बेचने वाले अधिकांश किसानों को राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है।