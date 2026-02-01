आज 957 किसान बेचेंगे 36645 क्विंटल धान, टोकन जारी

जिला प्रशासन ने संबंधित कृषकों से धान उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर टोकन कटाने एवं अपने शेष धान की बिक्री करने की अपील की है। संबंधित धान उपार्जन केंद्रों में 5 फरवरी तक पात्र कृषकों को टोकन जारी किया जाएगा। राज्य शासन के जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे किसान जिनका 10 जनवरी के बाद टोकन के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन उपलब्ध धान का सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे किसान जिन्होंने 10 जनवरी के बाद आवेदन किया है एवं सत्यापन के बाद धान पाया गया है। जिन्होंने 28, 29 एवं 30 जनवरी को टोकन प्राप्त किया है लेकिन धान नहीं बेच पाए, वे इन दो दिनों में धान बेचंगे। जिले के धान उपार्जन केंद्रों कृषकों को 4 फरवरी को भी टोकन जारी किया गया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने किसानों का धान बिक्री कराने की अपील की है।