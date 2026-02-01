4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

आज 957 किसान बेचेंगे 36645 क्विंटल धान, टोकन जारी

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन समय बढ़ा दिया है। मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार व शुक्रवार को धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। 5 फरवरी को कुल 957 किसानों को 36 हजार 645 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 04, 2026

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन समय बढ़ा दिया है। मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार व शुक्रवार को धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन समय बढ़ा दिया है। मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार व शुक्रवार को धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। 5 फरवरी को कुल 957 किसानों को 36 हजार 645 क्विंटल धान बेचने के लिए टोकन जारी किया गया है।

आज दोपहर तक स्पष्ट होगी स्थिति

शुक्रवार को कितने किसान धान बेचेंगे, इसकी स्थिति गुरुवार दोपहर तक स्पष्ट होगी। धान खरीदी मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार ने मात्र दो ही धान खरीदी की तिथि बढ़ाई है, जो काफी नहीं है। धान खरीदी को ज्यादा दिन तक बढ़ाना चाहिए, जिससे बचे किसान धान बेच सके।

पंजीकृत 7239 किसानों ने नहीं बेचा धान

जिले में कुल पंजीकृत किसान एक लाख 55 हजार 119 हैं, जिसमें से एक लाख 47 हजार 880 किसानों ने धान बेचा है जबकि 7239 किसानों ने धान नहीं बेचा है। इन्हीं किसानों से धान खरीदा जाएगा।

यह भी पढ़ें :

भाजपा की पूर्व विधायक नहीं बेच सकी अपना धान, सुबह से धरने पर बैठी

5 फरवरी तक जारी किया जाएगा टोकन

जिला प्रशासन ने संबंधित कृषकों से धान उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर टोकन कटाने एवं अपने शेष धान की बिक्री करने की अपील की है। संबंधित धान उपार्जन केंद्रों में 5 फरवरी तक पात्र कृषकों को टोकन जारी किया जाएगा। राज्य शासन के जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे किसान जिनका 10 जनवरी के बाद टोकन के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन उपलब्ध धान का सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे किसान जिन्होंने 10 जनवरी के बाद आवेदन किया है एवं सत्यापन के बाद धान पाया गया है। जिन्होंने 28, 29 एवं 30 जनवरी को टोकन प्राप्त किया है लेकिन धान नहीं बेच पाए, वे इन दो दिनों में धान बेचंगे। जिले के धान उपार्जन केंद्रों कृषकों को 4 फरवरी को भी टोकन जारी किया गया है। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने किसानों का धान बिक्री कराने की अपील की है।

यह भी पढ़ें :

रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 11:51 pm

Published on:

04 Feb 2026 11:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / आज 957 किसान बेचेंगे 36645 क्विंटल धान, टोकन जारी

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: प्यार के नाम पर धोखा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर की ये डिमांड, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

युवती काे प्रेम जाल में फंसाया (photo source- Patrika)
बालोद

रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

शासकीय स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया अपनी मांगों को लेकर 37 दिनों से रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा है।
बालोद

Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! कार पलटने से बिजनेसमैन की मौत, पत्नी समेत 3 घायल

दर्दनाक सड़क हादसा (photo source- Patrika)
बालोद

CG News: पुरूर-झलमला रोड चौड़ीकरण पर बड़ा फैसला, 300 अवैध कब्जों को नोटिस, 14 गांवों में बनेगी फोरलेन सड़क

पुरूर-झलमला रोड चौड़ीकरण पर बड़ा फैसला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

CG Dhan Kharidi: 30 जनवरी को थमी धान खरीदी, इस जिले में 10 हजार से अधिक किसान नहीं बेच सके धान

किसान नहीं बेच पाए हैं धान (photo source- Patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.