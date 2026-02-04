Crime News: प्यार के नाम पर धोखा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर की ये डिमांड, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई और युवक ने लड़की को अपने प्यार में फंसाया, वीडियो कॉल के दौरान उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और न्यूड वीडियो बना लिया। कुछ दिनों बाद, उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 50,000 रुपये मांगे। पीड़िता के डर से उसने आरोपी को 990 रुपये ऑनलाइन भेज दिए। बाद में, जब लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया।