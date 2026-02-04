4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बालोद

Crime News: प्यार के नाम पर धोखा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर की ये डिमांड, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Crime News: बालोद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा युवती को प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

बालोद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 04, 2026

युवती काे प्रेम जाल में फंसाया (photo source- Patrika)

युवती काे प्रेम जाल में फंसाया (photo source- Patrika)

Crime News: बालोद जिले के थाना टाउन के कोतवली इलाके से ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक युवक ने एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Crime News: अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता अपनी मौसी से वीडियो कॉल पर चैट कर रही थी। इस दौरान आरोपी युवक ने अपनी भाभी के ज़रिए उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। दोनों के बीच करीब 15 दिनों तक बातचीत होती रही। जब लड़की के पिता को बातचीत के बारे में पता चला, तो उन्होंने लड़की को समझाया और आरोपी का फ़ोन नंबर ब्लॉक करवा दिया। लेकिन, आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम के ज़रिए उससे फिर से संपर्क किया।

धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई और युवक ने लड़की को अपने प्यार में फंसाया, वीडियो कॉल के दौरान उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और न्यूड वीडियो बना लिया। कुछ दिनों बाद, उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 50,000 रुपये मांगे। पीड़िता के डर से उसने आरोपी को 990 रुपये ऑनलाइन भेज दिए। बाद में, जब लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया।

मामले की जांच जारी

Crime News: वायरल वीडियो के बारे में पता चलने पर पीड़िता ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने मामा के साले के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला बताया जा रहा है।

मामले की जांच की जा रही है, और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोनिका ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के साथ पर्सनल जानकारी या वीडियो शेयर न करें और ऐसी किसी भी घटना की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें।

