रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

CG News: राजधानी के कई क्लब, बार-पबों में ड्रग्स पार्टी, न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी का आयोजन और प्रचार-प्रसार करने वालों और आधी रात के बाद भी शराब परोसने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को कलेक्टर ने 7 क्लब और बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए। पिछले दिनों लगातार घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर पुलिस ने इन क्लबों और बार को लेकर रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा। रायपुर में इस तरह की पहली कार्रवाई है, जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने पर क्लब और बार वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन क्लब-बार के आबकारी लाइसेंस 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को निलंबित रहेंगे। इस दौरान यहां के बार बंद रहेंगे। किसी प्रकार से शराब पिला नहीं सकेंगे।
रेस्टोरेंट बार-हाइपर क्लब, शीमर्स बार, व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रिट्रीट (आईपी क्लब), होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फूड कंपनी (ओटीआर), होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
इन क्लब और बार में आधी रात के बाद भी शराब पीने-पिलाने का धंधा चलता था। लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं। कई बार आबकारी विभाग तक भी मामला पहुंचा है। इसके अलावा वीकेंड में पार्टियां भी आयोजित कराते थे। हाल ही में जूक बार में सट्टे के पैसे को लेकर हिस्ट्रीशीटर आपस में भिड़ गए थे। हाल ही में पकड़े गए ड्रग्स सिंडीकेट से जुड़े कई लोगों के शीमर्स क्लब, मोका, सेमरॉक जैसे क्लब से कनेक्शन उजागर हुए।
क्लब और बार में ड्रग्स और न्यूड पार्टी के आयोजन से जुड़े कई आरोपी अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। न्यूड पार्टी मामले में पुलिस ने एक आरोपी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इस पार्टी के मास्टरमाइंड को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। दूसरी ओर ड्रग्स सिंडीकेट से जड़ी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल ने कई युवकों के नाम उजागर किए हैं, जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है।
डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर: लाइसेंस शर्तों के अनुसार तय समय से अधिक समय तक क्लब-बार खुले रहने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिवेदन दिया गया था। इस आधार पर 7 क्लब-बार के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
CG News: शराब दुकान के पास अवैध रूप से शराब बेचने वाले को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक गंजपारा देसी मदिरा दुकान के पास ट्रांसपोर्ट लाइन पुरानी गंजमंडी के सामने एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा था। इसकी सूचना पर आबकारी अधिकारी वैभव मित्तल की टीम ने छापा मारा। मौके से उधप तांडी को 8.28 बल्क लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
