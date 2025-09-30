रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

CG News: राजधानी के कई क्लब, बार-पबों में ड्रग्स पार्टी, न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी का आयोजन और प्रचार-प्रसार करने वालों और आधी रात के बाद भी शराब परोसने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को कलेक्टर ने 7 क्लब और बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए। पिछले दिनों लगातार घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर पुलिस ने इन क्लबों और बार को लेकर रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा। रायपुर में इस तरह की पहली कार्रवाई है, जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने पर क्लब और बार वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।