Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

CG News: रायपुर में क्लब और बार में ड्रग्स, न्यूड और स्ट्रेंजर पार्टी के मामलों पर कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया। सोमवार को 7 क्लब और बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड किए गए।

2 min read

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

रायपुर में कानून का डंडा (Photo source- Patrika)

रायपुर में कानून का डंडा (Photo source- Patrika)

CG News: राजधानी के कई क्लब, बार-पबों में ड्रग्स पार्टी, न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पार्टी का आयोजन और प्रचार-प्रसार करने वालों और आधी रात के बाद भी शराब परोसने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। सोमवार को कलेक्टर ने 7 क्लब और बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए। पिछले दिनों लगातार घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर पुलिस ने इन क्लबों और बार को लेकर रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा। रायपुर में इस तरह की पहली कार्रवाई है, जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने पर क्लब और बार वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।

CG News: तीन दिन रहेंगे बंद

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इन क्लब-बार के आबकारी लाइसेंस 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को निलंबित रहेंगे। इस दौरान यहां के बार बंद रहेंगे। किसी प्रकार से शराब पिला नहीं सकेंगे।

इन क्लब-बार पर एक्शन

रेस्टोरेंट बार-हाइपर क्लब, शीमर्स बार, व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), शॉपिंग मॉल एवं रेस्टोरेंट बार रॉयल रिट्रीट (आईपी क्लब), होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फूड कंपनी (ओटीआर), होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

आधी रात को भी छलकते हैं जाम

इन क्लब और बार में आधी रात के बाद भी शराब पीने-पिलाने का धंधा चलता था। लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं। कई बार आबकारी विभाग तक भी मामला पहुंचा है। इसके अलावा वीकेंड में पार्टियां भी आयोजित कराते थे। हाल ही में जूक बार में सट्टे के पैसे को लेकर हिस्ट्रीशीटर आपस में भिड़ गए थे। हाल ही में पकड़े गए ड्रग्स सिंडीकेट से जुड़े कई लोगों के शीमर्स क्लब, मोका, सेमरॉक जैसे क्लब से कनेक्शन उजागर हुए।

कई आरोपी पकड़ से बाहर

क्लब और बार में ड्रग्स और न्यूड पार्टी के आयोजन से जुड़े कई आरोपी अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। न्यूड पार्टी मामले में पुलिस ने एक आरोपी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इस पार्टी के मास्टरमाइंड को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। दूसरी ओर ड्रग्स सिंडीकेट से जड़ी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल ने कई युवकों के नाम उजागर किए हैं, जिनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है।

डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर, रायपुर: लाइसेंस शर्तों के अनुसार तय समय से अधिक समय तक क्लब-बार खुले रहने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके अलावा पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिवेदन दिया गया था। इस आधार पर 7 क्लब-बार के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाला गिरफ्तार

CG News: शराब दुकान के पास अवैध रूप से शराब बेचने वाले को आबकारी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक गंजपारा देसी मदिरा दुकान के पास ट्रांसपोर्ट लाइन पुरानी गंजमंडी के सामने एक युवक अवैध रूप से शराब बेच रहा था। इसकी सूचना पर आबकारी अधिकारी वैभव मित्तल की टीम ने छापा मारा। मौके से उधप तांडी को 8.28 बल्क लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में कानून का डंडा… ड्रग्स और न्यूड पार्टी पर रोक, 7 क्लब-बार के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार

बैज ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप! पौने दो साल में 5 लाख पशुधन गायब, 2500 गायें भूख और हादसों की शिकार(photo-patrika)
रायपुर

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट…

मितानिनों की दवा पेटी खाली, स्वास्थ्य विभाग ने CGMSC को नहीं दी लिस्ट, गांव-गांव इलाज पर संकट...(photo-patrika)
रायपुर

‘शक्ति’ के नाम संपत्ति, 4 दिन में की गई 234 रजिस्ट्रियां… स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ उठा रहीं महिलाएं

साल में करीब 70 हजार हुईं रजिस्ट्रियां (Photo source- Patrika)
रायपुर

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता

कल से बड़ा बदलाव! ई-ऑफिस सिस्टम अनिवार्य, अब निकायों में फाइल अटकी तो तुरंत मिलेगा पता(photo-patrika)
रायपुर

डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी…

डिप्टी CM साव ने किया भूमिपूजन! रिंग रोड-2 पर बनेंगे तीन ओवरब्रिज, दीक्षा नगर को मिलेगी पानी टंकी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.