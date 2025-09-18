CG News: शराब फैक्ट्री को पानी देने पर 48 गांवों का फूटा गुस्सा, बोले– अब होगी आर-पार की लड़ाई!

CG News: समोदा बैराज से पिकाडिली शराब फैक्ट्री को पानी दिए जाने का विरोध अब तेज होने लगा है। इस बैराज से क्षेत्र के 48 गांवों तक समूह जल प्रदाय योजना के तहत पानी पहुंचाने की योजना है। अब इसी बैराज से शराब फैक्ट्री को पानी दिए जाने की अनुमति जल संसाधन विभाग ने 29 अक्टूबर 2024 को दी है।
इससे नाराज क्षेत्र के सैकड़ों ग्राम प्रमुखों की बैठक पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर के नेतृत्व में तुमगांव के संत माता कर्मा सदन में आयोजित की गई। इसमें प्रमुख रूप से समोदा बैराज से पिकाडिली शराब फैक्ट्री को पानी दिए जाने का विरोध करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रमुख रूप से इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि समोदा बैराज से जब क्षेत्र के 48 ग्रामों को पानी दिए जाने की योजना है तो पिकाडिली शराब फैक्ट्री को पानी क्यों दिया जा रहा है।
यदि शराब फैक्ट्री को पानी दिया गया तो गांवों तक पानी कैसे पहुंच पाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि समोदा बैराज से महासमुंद विधानसभा के 48 ग्रामों के 15238 परिवारों के 70 हजार आबादी को 12909 नल कनेक्शन के माध्यम से समोदा-अछोला जल प्रदाय योजना के तहत पानी देना प्रस्तावित है।
CG News: इसी बैराज से पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज को बीयर व शराब निर्माण के लिए जलापूर्ति किए जाने के लिए अलग से इंटेकवेल का निर्माण किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो इन 48 ग्रामों को पानी देना संभव नहीं हो सकेगा। पूर्व विधायक चंद्राकर ने कहा कि समोदा बैराज का जलभराव क्षमता 29.91 एमसीएम है। ग्रामीणों ने एक स्वर में शराब फैक्ट्री को समोदा बैराज से पानी दिए जाने का विरोध किया।