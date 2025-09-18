CG News: शराब फैक्ट्री को पानी देने पर 48 गांवों का फूटा गुस्सा, बोले– अब होगी आर-पार की लड़ाई!

इससे नाराज क्षेत्र के सैकड़ों ग्राम प्रमुखों की बैठक पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर के नेतृत्व में तुमगांव के संत माता कर्मा सदन में आयोजित की गई। इसमें प्रमुख रूप से समोदा बैराज से पिकाडिली शराब फैक्ट्री को पानी दिए जाने का विरोध करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में प्रमुख रूप से इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि समोदा बैराज से जब क्षेत्र के 48 ग्रामों को पानी दिए जाने की योजना है तो पिकाडिली शराब फैक्ट्री को पानी क्यों दिया जा रहा है।