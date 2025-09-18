CG News: लाल पानी से फसलों को नुकसान, किसानों ने किया चक्काजाम, जानें… क्या थी मांग?

चक्काजाम के कारण माइंस से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। डौंडीलोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम, बीएसपी के डिप्टी जनरल मैनेजर प्रवीण राय, राजहरा सीएसपी चित्रा वर्मा की मौजूदगी में किसानों के साथ बैठक हुई। उन्हें अधिकारियों ने रिपोर्ट की जानकारी दी। बीएसपी अधिकारियों ने दोबारा मिट्टी परीक्षण कराने की सलाह किसानों को दी। गांव के कुछ लोगों को रोजगार दिलाने की बात पर किसानों ने चक्काजाम स्थगित किया।