बालोद

CG News: लाल पानी से फसलों को नुकसान, किसानों ने किया चक्काजाम, जानें… क्या थी मांग?

CG News: बालोद जिले में डौंडी ब्लॉक अंतर्गत माइंस इलाके के कुमुड़कट्टा, कोपेडेरा गांव के किसानों ने लाल पानी से फसलों को नुकसान को लेकर दो दिन चक्काजाम किया।

बालोद

Shradha Jaiswal

Sep 18, 2025

CG News: लाल पानी से फसलों को नुकसान, किसानों ने किया चक्काजाम, जानें... क्या थी मांग?(photo-patrika)
CG News: लाल पानी से फसलों को नुकसान, किसानों ने किया चक्काजाम, जानें... क्या थी मांग?(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डौंडी ब्लॉक अंतर्गत माइंस इलाके के कुमुड़कट्टा, कोपेडेरा गांव के किसानों ने लाल पानी से फसलों को नुकसान को लेकर दो दिन चक्काजाम किया। हालांकि किसानों ने अनिश्चितकालीन चक्काजाम करने का निर्णय लिया था।

मंगलवार को प्रशासन के साथ हुई बैठक व मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। मंगलवार को डौंडीलोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम किसानों से मिलने पहुंचे। अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा की।

CG News: मृदा परीक्षण रिपोर्ट गलत

किसान मनोज, रणजीत सिंह ने बताया कि कुमुड़कट्टा और कोपेडेरा के पास में कच्चे लोहे का भंडार है। भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से आसपास में तीन माइंस लीज पर दी गई है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाला कच्चा लोहा जब गाड़ियों के माध्यम से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है तो वही कच्चा लोहा गांव के किसानों के खेतों में जाता है। जिससे क्षेत्र के किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है।

किसानों के चक्काजाम से पहले स्थानीय प्रशासन ने खेतों की मिट्टी की जांच कराई गई थी। जांच पर मिट्टी सही पाई गई। कच्चे लोहे से मिट्टी को नुकसान नहीं होना पाया गया। रिपोर्ट आने से किसान नाखुश हैं। किसानों का आरोप है कि रिपोर्ट जानबूझकर गलत बनाई गई है। उनके खेतों की मिट्टी कच्चे लोहे और माइंस से निकलने वाले लाल पानी के कारण बर्बाद हो रही है।

रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर फिर होगा प्रदर्शन

किसानों का कहना है कि मिट्टी परीक्षण के दौरान रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। लाल पानी प्रभावित होने की पुष्टि का कोई आधार किसानों के पास नहीं है, इसके कारण नए सिरे से मिट्टी की जांच कराने का निर्णय किसानों ने लिया। इस दौरान मिट्टी लाल पानी और कच्चे लोहे से प्रभावित पाई जाती है तो किसानों ने फिर प्रदर्शन करने की बात कही।

बीएसपी अधिकारी, सीएसपी, नपं अध्यक्ष पहुंचे

चक्काजाम के कारण माइंस से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। डौंडीलोहारा नगर पंचायत अध्यक्ष लाल निवेन्द्र सिंह टेकाम, बीएसपी के डिप्टी जनरल मैनेजर प्रवीण राय, राजहरा सीएसपी चित्रा वर्मा की मौजूदगी में किसानों के साथ बैठक हुई। उन्हें अधिकारियों ने रिपोर्ट की जानकारी दी। बीएसपी अधिकारियों ने दोबारा मिट्टी परीक्षण कराने की सलाह किसानों को दी। गांव के कुछ लोगों को रोजगार दिलाने की बात पर किसानों ने चक्काजाम स्थगित किया।

Published on:

18 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG News: लाल पानी से फसलों को नुकसान, किसानों ने किया चक्काजाम, जानें… क्या थी मांग?

