धमतरी

शहर के 7 निजी प्ले स्कूलों को नोटिस, बिना अनुमति हो रहा है संचालन, मची खलबली

CG School: शहर के निजी प्ले स्कूलों की लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिना अनुमति संचालित हो रहे ऐसे स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है..

धमतरी

Chandu Nirmalkar

Sep 17, 2025

शहर के 7 निजी प्ले स्कूलों को नोटिस ( Photo - Patrika )

CG School: धमतरी जिले में बिना अनुमति के चल रहे 7 प्ले स्कूलों को जिला शिक्षा कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है। डीईओ ने कहा कि शाला संचालन के लिए अनुमति नहीं ली जाएगी, तो स्कूल बंद करने की कार्रवाई करेंगे। ( Dhamtari News ) इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

CG School: इन स्कूलों को जारी हुआ नोटिस

उल्लेखनीय है कि डीईओ अभय जायसवाल ने 8 सितंबर को जिले में संचालित मकई चौक के पास संचालित बचपन प्ले स्कूल, आधारशिला प्ले स्कूल जल विहार कालोनी नंबर-2, ईजी किड्स सन सिटी कुरुद, आधारशिला प्ले स्कूल कुरुद, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल घठुला, गुरूकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल बोराई, सशिमं भैंसासांकरा को नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें

नशेड़ी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! नशे में स्कूल आए तो हाथ से जाएगी नौकरी, शिक्षा मंत्री का नया आदेश
रायपुर
शिक्षा मंत्री बोले- अनुशासनहीनता नहीं बर्खास्त (Photo source- Patrika)

नियमों का पालन नहीं होने पर किया जाएगा बंद

विकाखंड जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त स्कूलों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में इन स्कूलों का संचालन बिना अनुमति के करना पाया गया, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रतिकूल है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल संचालन के लिए अनुमति नहीं लेने पर शाला संचालन बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं

नियमों को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया है। वहीं प्ले स्कूलों काो जारी नोटिस ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा विभाग अब बच्चों की शिक्षा को लेकर शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही पर कार्रवाई होगी। फिलहाल देखना होगा कि जिन—जिन स्कूलों को नोटिस जारी हुआ है वे अब किस तरह से विभाग को जवाब देते हैं। और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है।

Published on:

17 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / शहर के 7 निजी प्ले स्कूलों को नोटिस, बिना अनुमति हो रहा है संचालन, मची खलबली

