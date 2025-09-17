शहर के 7 निजी प्ले स्कूलों को नोटिस, बिना अनुमति हो रहा है संचालन, मची खलबली

नियमों को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया है। वहीं प्ले स्कूलों काो जारी नोटिस ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा विभाग अब बच्चों की शिक्षा को लेकर शिक्षण संस्थाओं की लापरवाही पर कार्रवाई होगी। फिलहाल देखना होगा कि जिन—जिन स्कूलों को नोटिस जारी हुआ है वे अब किस तरह से विभाग को जवाब देते हैं। और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है।