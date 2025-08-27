Bhilai News: नौ सेना के दो युद्धपोतों में लगा भिलाई का स्टील, बीएसपी में तैयार हुईं प्लेट्स

यह सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल से जुड़ा हुआ है। रक्षा जरूरतों के लिए विशेष गुणवत्ता वाले स्टील उपलब्ध करने की दिशा में भारत की आयात पर निर्भरता को घटाता है। जहाजों के लिए स्टील से तैयार किए जटिल डिजाइन आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि जैसे जहाजों को नौसेना में शामिल करना, यह दिखाता है कि भारत अब देश में ही अपने जहाजों के लिए बुनियादी स्टील से लेकर इनके जटिल डिजाइन बनाने और कुशल चालक दल तक को विकसित करने में सक्षम है। देश की रक्षा प्रणाली की ताकत और मजबूत नींव को प्रदर्शित करता है।