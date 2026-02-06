DSP Kalpna Verma Case: DSP कल्पना वर्मा सस्पेंड… नक्सल संबंधी गोपनीय सूचना लीक करने की मिली सजा, वायरल WP चैट से खुलासा

कारोबारी दीपक की महिला डीएसपी से पारिवारिक मित्रता थी। उनके पिता व भाई से भी दोस्ती थी। दीपक ने महिला डीएसपी के पिता हेमंत वर्मा और भाई राकेश वर्मा को 25 लाख रुपए दिए, जिससे होटल एटमॉस्फेरिया खरीदा गया। इसी होटल के सौदे को लेकर दीपक का हेमंत और राकेश से विवाद हुआ। इसके बाद हेमंत और राकेश ने दीपक की पत्नी के नाम से दो चेक, उसकी कार भी ले लिया। बाद में उसकी पत्नी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला लगा दिया। बाद में दीपक की पत्नी बरखा ने उनकी शिकायत की, तो महिला डीएसपी के दबाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दीपक ने महिला डीएसपी के साथ निजी WP चैट वायरल किया और उच्च अधिकारियों से शिकायत की।