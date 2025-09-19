3200 करोड़ शराब घोटाला! EOW ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को किया गिरफ्तार

आरोप है कि उनकी मिलीभगत से न केवल शासकीय शराब दुकानों में अन-अकाउंटेड शराब की बिक्री की गई, बल्कि अधिकारियों के ट्रांसफर, टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी, और दोषपूर्ण शराब नीति लाने जैसी गतिविधियाँ भी की गईं। इन सभी कदमों से सीधे तौर पर सिंडिकेट को आर्थिक लाभ पहुंचा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला देशभर में सुर्खियों में रहा है। इसमें कथित तौर पर उच्च स्तर तक भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का जाल फैला हुआ था।