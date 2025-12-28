CG News: मकर संक्रांति से पहले रायपुर के पतंग दुकानों में निगम की छापेमारी, चाइनीज मांझा जब्त

पतंग दुकानों में निगम की छापेमारी (Photo Patrika)
CG News: रायपुर में जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह और नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय और रायपुर नगर पालिक निगम जोन 4 ने मिलकर रायपुर नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत गोलबाजार की 4 पतंग दुकानों का औचक निरीक्षण नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव के मार्गनिर्देशन और उप अभियंताहिमांशु चंद्राकर एवं अन्य सम्बंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में किया।
औचक निरीक्षण के दौरान सिटी पतंग भंडार बूढ़ातालाब से 2 किलो,मोती पतंग भंडार बूढ़ातालाब से 1 किलो और संजय पतंग भंडार सदर बाजार से डेढ़ किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा मिलने पर उसे तत्काल जप्त करने की कार्यवाही की.संगम काइट सेंटर गोलबाजार का भी औचक निरीक्षण फायरमैन ग्रेड -2 जीतेन्द्र यादव, अनिल मांडगे, सुपरवाइजर सुनील क्षत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम और रायपुर नगर पालिक निगम जोन 4 की टीम द्वारा किया गया। सम्बंधित सभी पतंग दुकान संचालकों को भविष्य के लिए चाइनीज मांझा मिलने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी स्थल पर दी गयी है।
