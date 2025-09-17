CG News: छत्तीसगढ़ में ‘स्वच्छता ही सेवा–2025’ अभियान का आगाज़, डिप्टी CM साव ने दिलाई शपथ

CG News: खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वामी विवेकानंद कोटा स्टेडियम में “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों, खेल संघों के पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों ने स्टेडियम प्रांगण में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता का संदेश पूरे स्टेडियम में फैलाया। स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया और खिलाड़ियों को हैंडवाश वितरित किए गए।
स्वास्थ्य विभाग की मदद से स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें “स्वच्छ परिसर – स्वस्थ समाज” का संदेश देना है।
CG News: कार्यक्रम में विभाग के संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार, उप संचालक रश्मि ठाकुर और रवि अग्रवाल, युवा कल्याण अधिकारी जितेंद्र नायक, खेल अधिकारी शिवराज साहू, प्रवेश जोशी, सुशांत पॉल, गिरीश शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ एथलेटिक संघ, तीरंदाजी संघ, वॉलीबॉल एसोसिएशन, क्रीड़ा भारती, केनोइंग कयाकिंग एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, खेल अकादमी रायपुर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक तथा भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस प्रकार “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान ने युवाओं और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ स्वास्थ्य और खेल को भी जोड़ते हुए एक प्रेरक संदेश दिया।