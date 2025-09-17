Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में ‘स्वच्छता ही सेवा–2025’ अभियान का आगाज़, डिप्टी CM साव ने दिलाई शपथ

CG News: रायपुर में “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान का शुभारंभ, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों संग शपथ दिलाई और पीएम मोदी को शुभकामनाएं दीं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 17, 2025

'स्वच्छता ही सेवा–2025' अभियान का आगाज़ (Photo source- Patrika)
'स्वच्छता ही सेवा–2025' अभियान का आगाज़ (Photo source- Patrika)

CG News: खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्वामी विवेकानंद कोटा स्टेडियम में “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों, खेल संघों के पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए शपथ दिलाई।

CG News: खिलाड़ियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित उपस्थित खिलाड़ियों और अधिकारियों ने स्टेडियम प्रांगण में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता का संदेश पूरे स्टेडियम में फैलाया। स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया और खिलाड़ियों को हैंडवाश वितरित किए गए।

ये भी पढ़ें

CG News: 18 सितंबर सेराजिम-रायपुर रेल सेवा की शुरुवात, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी
गरियाबंद
CG News: 18 सितंबर सेराजिम-रायपुर रेल सेवा की शुरुवात, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

स्वास्थ्य विभाग की मदद से स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें “स्वच्छ परिसर – स्वस्थ समाज” का संदेश देना है।

खेल को भी जोड़ते हुए एक प्रेरक संदेश दिया

CG News: कार्यक्रम में विभाग के संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार, उप संचालक रश्मि ठाकुर और रवि अग्रवाल, युवा कल्याण अधिकारी जितेंद्र नायक, खेल अधिकारी शिवराज साहू, प्रवेश जोशी, सुशांत पॉल, गिरीश शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ एथलेटिक संघ, तीरंदाजी संघ, वॉलीबॉल एसोसिएशन, क्रीड़ा भारती, केनोइंग कयाकिंग एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, खेल अकादमी रायपुर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक तथा भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस प्रकार “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान ने युवाओं और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ स्वास्थ्य और खेल को भी जोड़ते हुए एक प्रेरक संदेश दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 01:34 pm

Published on:

17 Sept 2025 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: छत्तीसगढ़ में ‘स्वच्छता ही सेवा–2025’ अभियान का आगाज़, डिप्टी CM साव ने दिलाई शपथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.