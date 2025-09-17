CG News: छत्तीसगढ़ में ‘स्वच्छता ही सेवा–2025’ अभियान का आगाज़, डिप्टी CM साव ने दिलाई शपथ

CG News: कार्यक्रम में विभाग के संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार, उप संचालक रश्मि ठाकुर और रवि अग्रवाल, युवा कल्याण अधिकारी जितेंद्र नायक, खेल अधिकारी शिवराज साहू, प्रवेश जोशी, सुशांत पॉल, गिरीश शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ एथलेटिक संघ, तीरंदाजी संघ, वॉलीबॉल एसोसिएशन, क्रीड़ा भारती, केनोइंग कयाकिंग एसोसिएशन, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, खेल अकादमी रायपुर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक तथा भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस प्रकार “स्वच्छता ही सेवा – 2025” अभियान ने युवाओं और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ स्वास्थ्य और खेल को भी जोड़ते हुए एक प्रेरक संदेश दिया।