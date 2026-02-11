Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 2026: 52 मिनट का महामुहूर्त, इसी ‘निशिता काल’ में प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग

Mahashivratri 2026 Date and Time : महादेव के भक्तों के लिए 15 फरवरी 2026 की तारीख बेहद खास होने वाली है। यह सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि वह महान निशा है जब ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शिव और आदिशक्ति मां पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली इस महाशिवरात्रि पर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के सारे संकट हरने की शक्ति रखता है।