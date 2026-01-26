Holika Dahan Timing: होलिका दहन पर भद्रा का साया, जानिए शुभ मुहूर्त और सही समय

इस साल होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 3 मार्च को शाम 6:22 बजे से रात 8:50 बजे तक रहेगा। आप इसी दौरान होलिका दहन कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये त्योहार बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। कहते हैं, इसका असली नाम 'होलाका' था। कुछ ग्रंथों में इसे 'हुताशनी' भी लिखा गया है। भारत की संस्कृति में इस दिन को राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका पर भक्त प्रह्लाद की जीत के तौर पर याद किया जाता है।