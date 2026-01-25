25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Grahan 2026 : त्योहार पर ग्रहण का साया, 2026 का इकलौता भारत में दिखने वाला ग्रहण बिगाड़ेगा इस बड़े पर्व का मजा

Holika Dahan Chandra Grahan 2026: 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे, लेकिन भारत में सिर्फ 3 मार्च को होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जानें चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल, धार्मिक महत्व और क्या करें–क्या न करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 25, 2026

Lunar Eclipse on Holika Dahan in India

Lunar Eclipse on Holika Dahan in India : होलिका दहन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें समय, सूतक काल और महत्व

Holi 2026 Chandra Grahan : साल 2026 ग्रहण देखने वालों और धार्मिक दृष्टि से खास रहने वाला है। इस साल कुल चार ग्रहण लगेंगे दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण। हालांकि इनमें से केवल एक ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा, और संयोग से यह होलिका दहन जैसे बड़े पर्व के दिन पड़ेगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण न सिर्फ खगोलीय घटना है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बेहद खास माना जा रहा है। भारत में दिखाई देने के कारण इस ग्रहण पर सूतक काल के सभी नियम लागू होंगे। (Grahan 2026 Breaking News)

ग्रहण 2026 : दो चंद्र ग्रहण, दो सूर्य ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को है, जो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अर्जेंटीना या अंटार्कटिका में दिखेगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा।

लेकिन दूसरा ग्रहण - यह भारत के लिए बड़ी खबर है। 3 मार्च को, होलिका दहन के दिन, चंद्र ग्रहण लगेगा। सिर्फ़ भारत ही नहीं, बल्कि ज़्यादातर एशिया को यह ग्रहण साफ़ दिखेगा। क्योंकि यह यहां दिखेगा इसलिए सूतक काल के सामान्य नियम लागू होंगे।

3 मार्च, 2026 के चंद्र ग्रहण का समय | Lunar Eclipse March 3 2026

चंद्र ग्रहण शाम 6:26 बजे शुरू होगा और 6:46 बजे खत्म हो जाएगा। चंद्रमा उदय भी 6:26 बजे ही होगा। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं: पेनुम्ब्रा सबसे पहले दोपहर 2:16 बजे, अम्ब्रा 3:21 बजे, पूर्ण ग्रहण 4:35 बजे शुरू होगा, 5:04 बजे चरम पर होगा, और पूर्णता 5:33 बजे खत्म हो जाएगी। अम्ब्रा 6:46 बजे हट जाएगा, और आखिरी पेनुम्ब्रल संपर्क 7:52 बजे होगा।

इस ग्रहण के लिए सूतक काल सुबह 9:39 बजे शुरू होगा और शाम 6:46 बजे खत्म होगा। सूतक के दौरान कोई भी धार्मिक या शुभ काम नहीं किया जाता है, और मंदिर इसके खत्म होने तक बंद रहते हैं।

क्या होता है सूतक काल | Sutak kaal Lunar Eclipse 2026

“सूतक” दरअसल ग्रहण (चाहे वो चंद्र हो या सूर्य) से जुड़ा एक खास वक्त होता है। जैसे ही ग्रहण लगने वाला होता है, उसके कुछ घंटे पहले से ही लोग मानते हैं कि वातावरण में अशुद्धियां फैलने लगती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है।

अब, सूतक को इतना अहम क्यों मानते हैं? जब ग्रहण लगता है, तब सूरज और चांद की किरणें बदल जाती हैं, जिसकी वजह से माहौल में एक किस्म की नकारात्मक ऊर्जा और हल्की-सी विकिरण मानी जाती है। इसी वजह से इस समय को अशुभ कहा जाता है।

सूतक का मतलब सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे कुछ बातें भी हैं। धार्मिक लिहाज से देखें, तो लोग इस दौरान पूजा-पाठ, मंदिर जाना, नई चीज़ें शुरू करना या कोई शुभ काम करने से बचते हैं। वहीं, आध्यात्मिक नजरिए से, लोग मानते हैं कि ग्रहण के वक्त अगर कोई मंत्र-जप, ध्यान या भगवान का स्मरण करे तो उसका असर आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है।

अब सेहत की बात करें, तो इस दौरान वातावरण थोड़ा असंतुलित हो जाता है। खासकर गर्भवती महिलाओं और जिनकी तबीयत कमजोर है, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कई बार ग्रहण का रिश्ता पितृपक्ष से भी जोड़ा जाता है, यानी ये वक्त पूर्वजों की याद और तर्पण के लिए भी अच्छा माना जाता है।

बाकी दो ग्रहण?

12 अगस्त को एक सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त को एक और चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में ये नहीं दिखेंगे। इसलिए अगर आप भारत में हैं तो 3 मार्च की तारीख याद रखें।

ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope: करियर में तरक्की और प्रेम में मधुरता, जानें 25 से 31 जनवरी तक कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल
राशिफल
Weekly Horoscope

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chandra Grahan 2025

Surya Grahan

Published on:

25 Jan 2026 02:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Grahan 2026 : त्योहार पर ग्रहण का साया, 2026 का इकलौता भारत में दिखने वाला ग्रहण बिगाड़ेगा इस बड़े पर्व का मजा

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग 26 जनवरी 2026: सोमवार का चौघड़िया, तिथि, नक्षत्र, राहु काल, दिशा शूल, भीष्माष्टमी व गणतंत्र दिवस

Aaj Ka Panchang 26 January
धर्म/ज्योतिष

इन व्रतों को रखने से दूर हो सकते हैं ग्रह और कुंडली दोष

Best vrat for kundali and grah dosh
धर्म और अध्यात्म

आज बेहद शुभ दिन: सूर्य रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और रवियोग से खुले सफलता के द्वार

Aaj Ka Panchang 25 January 2026
धर्म/ज्योतिष

सोते वक्त नाम जप कैसे करें? 24 घंटे चलेगा भजन!: प्रेमानंद जी

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan in hindi
धर्म और अध्यात्म

रविवार नहीं, इन दिनों में भी तुलसी तोड़ना पाप, ऐसे करें प्रायश्चित वर्ना घेर सकती है गरीबी

ravivar ko tulsi todna chahiye ya nahi
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.