Grahan 2026 : त्योहार पर ग्रहण का साया, 2026 का इकलौता भारत में दिखने वाला ग्रहण बिगाड़ेगा इस बड़े पर्व का मजा

Holi 2026 Chandra Grahan : साल 2026 ग्रहण देखने वालों और धार्मिक दृष्टि से खास रहने वाला है। इस साल कुल चार ग्रहण लगेंगे दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण। हालांकि इनमें से केवल एक ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा, और संयोग से यह होलिका दहन जैसे बड़े पर्व के दिन पड़ेगा। 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण न सिर्फ खगोलीय घटना है, बल्कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बेहद खास माना जा रहा है। भारत में दिखाई देने के कारण इस ग्रहण पर सूतक काल के सभी नियम लागू होंगे। (Grahan 2026 Breaking News)