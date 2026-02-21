Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका फरवरी का आखिरी हफ्ता?

मीन राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह कार्यक्षेत्र से जुड़ी नीतियों और नियमों का पालन सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा वे अपने उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में ही भलाई रहेगी। निजी जीवन में भी किसी भी प्रकार का शार्टकट लेने से बचें। इस सप्ताह छात्र वर्ग का मन अध्ययन की बजाय अन्य गतिविधियों में लग सकता है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में शत्रुपक्ष की कूटनीतिक चालों से बच कर रहें।