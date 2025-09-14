Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Rajasthan: सगाई के बाद युवक की हत्या से सनसनी, पैंट की जिप मिली खुली…परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Banswara Murder Case: बांसवाड़ा जिले के परतापुर क्षेत्र में आनंदपुरी निवासी 26 वर्षीय युवक विकास भाटिया पुत्र सुभाष भाटिया का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

बांसवाड़ा

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

Banswara-Murder-Case
मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ व इनसेट में मृतक विकास। फोटो: ​पत्रिका

बांसवाड़ा। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के परतापुर क्षेत्र में आनंदपुरी निवासी 26 वर्षीय युवक विकास भाटिया पुत्र सुभाष भाटिया का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक की कुछ समय पहले ही सगाई हुई थी।

पुलिस द्वारा मौके से बिना परिजनों को दिखाए शव उठाने पर हंगामा खड़ा हो गया। शनिवार सुबह से दोपहर 4 बजे तक अस्पताल और मौके पर परिजन व समाजजन डटे रहे। बाद में अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए।

यह रहा घटनाक्रम

मृतक के भाई राजा भाटिया ने रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे विकास दोस्त के साथ परतापुर जाने की बात कहकर घर से निकला था। रात तक घर नहीं लौटा। रात 8 बजे मां का फोन भी उसने रिसीव नहीं किया, बल्कि मैसेज से जवाब दिया कि काम में बैठा हूं, थोड़ी देर में आऊंगा। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया।

शनिवार सुबह राजा की पत्नी के भाई प्रतीक ने फोन पर शव मिलने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो शव वहां नहीं था। पुलिस ने बताया कि एफएसएल, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के बाद शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया।

शव के पास मिले सामान और चोट के निशान

परिजनों ने बताया कि शव के पास एक चांदी की चैन, बूट और चश्मा पड़ा मिला था, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। मृतक के सिर, कपाल, आंख के पास, पेट व शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। उसके जूते अलग पड़े मिले, जबकि पैरों में मौजे पहने हुए थे। पैंट की जिप खुली हुई थी और आंखें खुली हुई थीं।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार शव औद्योगिक क्षेत्र में वितरिका के पास मिला। अलग-अलग टीमें जांच कर रही हैं। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और मृतक के संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है।
-सुदर्शन पालीवाल, डीएसपी, गढ़ी

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan: सगाई के बाद युवक की हत्या से सनसनी, पैंट की जिप मिली खुली…परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

