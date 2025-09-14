Rajasthan: सगाई के बाद युवक की हत्या से सनसनी, पैंट की जिप मिली खुली…परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक के भाई राजा भाटिया ने रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे विकास दोस्त के साथ परतापुर जाने की बात कहकर घर से निकला था। रात तक घर नहीं लौटा। रात 8 बजे मां का फोन भी उसने रिसीव नहीं किया, बल्कि मैसेज से जवाब दिया कि काम में बैठा हूं, थोड़ी देर में आऊंगा। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया।