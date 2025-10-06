Patrika LogoSwitch to English

Dausa News: ‘जनता के पैसों से उड़ा रहे मौज…’ पंचायत समिति कार्यालय में 12 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, कारण बताओ नोटिस जारी

राजस्थान के दौसा जिले में सरकारी दफ्तर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसडीएम के औचक निरीक्षण के दौरान 12 अधिकारी-कर्मचारी पंचायत समित कार्यालय में गैरहाजिर पाए गए। एसडीएम ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

less than 1 minute read

दौसा

image

Kamal Mishra

Oct 06, 2025

Dausa SDM surprise inspection

नांगल राजावतान पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण करते SDM यशवंत मीना (फोटो-पत्रिका)

दौसा। नांगल राजावतान उपखण्ड मुख्यालय के राजपुरिया रोड स्थित पंचायत समिति कार्यालय का सोमवार को उपखण्ड अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी सहित एक दर्जन कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मचारियों को करण बताओ नोटिस जारी किए गए।

उपखण्ड अधिकारी यशवंत मीना ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे पंचायत समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के दौरान कार्यालय में कार्यरत 25 कर्मचारियों में से विकास अधिकारी सहित 12 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इसमें 12 नियमित कर्मचारियों में 6 कर्मचारी अनुपस्थ्ति सहित अन्य 13 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।

ड्यूटी के दौरान ऑफिस से गायब रहे ये लोग

सहायक अभियन्ता रमेशचंद महावर, वरिष्ठ सहायक नारायणलाल, सहायक विकास अधिकारी मांजीलाल, वरिष्ठ सहायक मुकेशकुमार मीना, कनिष्ठ सहायक खुशबू मीना, कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीताराम मीना, लेखा सहायक रीना बाई, कम्प्यूटर ऑपरेटर रत्तिराम गुर्जर, सुरेन्द्र, बीपीएमवी सीमा मीना, बीपीआरसी ऋषिकेश अनुपस्थित मिले।

अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस

दूरभाष पर बात करने पर विकास अधिकारी कजोड मीना ने उच्च न्यायालय जयपुर में उपस्थित होना बताया। सहायक अभियन्ता रमेश महावर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीताराम मीना फील्ड में क्षतिग्रस्त भवनों की जांच करने जाने की सूचना मिली। अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

सरकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपखण्ड अधिकारी यशवंत मीना ने खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर आवेदन, पेंशन योजना सहित पीएम आवास योजना के आवेदनों का जल्द निरस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यालय में सफाई नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी संजय मीना, सूचना सहायक धर्मसिंह गुर्जर आदि मौजूद थे।

