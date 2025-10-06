Dausa News: ‘जनता के पैसों से उड़ा रहे मौज…’ पंचायत समिति कार्यालय में 12 कर्मचारी मिले गैरहाजिर, कारण बताओ नोटिस जारी

निरीक्षण के दौरान उपखण्ड अधिकारी यशवंत मीना ने खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल पर आवेदन, पेंशन योजना सहित पीएम आवास योजना के आवेदनों का जल्द निरस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यालय में सफाई नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी संजय मीना, सूचना सहायक धर्मसिंह गुर्जर आदि मौजूद थे।