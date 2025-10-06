SMS अस्पताल अग्निकांड: 8 मरीजों की मौत, परिजनों और प्रशासन में 7 घंटे बाद बनी सहमति; मुआवजे की घोषणा नहीं

SMS Hospital Fire Tragedy: जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में भीषण आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल थीं। इस हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के बाद परिजनों और प्रशासन के बीच 7 घंटे की लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया, हालांकि मुआवजे की राशि की घोषणा अभी बाकी है।