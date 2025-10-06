Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा, EC ने किया ऐलान; जानें वोटिंग और रिजल्ट की डेट

अंता में उपचुनाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, जिससे सीट खाली हुई। 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान उन पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया। इसके परिणामस्वरूप, 1 मई 2025 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।