SMS Hospital Fire Tragedy: ट्रॉमा सेंटर में आग का कौन जिम्मेदार? अब सुलग रहे हैं ये 10 बड़े सवाल

SMS Hospital Fire Tragedy: राजधानी जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू में रविवार भीषण आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं, कई अभी गंभीर हैं। आग आईसीयू के स्टोर में लगी, जहां पेपर, चिकित्सा उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे थे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। हादसे में 5 अन्य मरीज गंभीर रूप से झुलस गए और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।