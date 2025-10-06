जयपुर के SMS अस्पताल में भीषण अग्निकांड: 8 मरीजों की मौत, जांच कमेटी गठित; PM मोदी ने जताया दुख

इस बीच, हादसे के बाद अस्पताल के बाहर पीड़ितों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की देरी के कारण हादसा बड़ा हुआ। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इसे हृदयविदारक बताते हुए जांच की मांग की। सचिन पायलट ने भी लापरवाही को हादसे का कारण ठहराया।