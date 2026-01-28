स्वास्थ्य भवन पहुंचे मुख्य सचिव…बोले..रंग रोगन साफ सफाई करवाओ

जयपुर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विगत दिनों में रामाश्रय वार्ड, मिशन लीवर स्माइल, मिशन मधुहारी, निरामय राजस्थान, पिंक पखवाड़ा जैसे नवाचार किए गए हैं। विभाग ऐसे नवाचारों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाएं और पेशेंट सेंट्रिक एप्रोच के साथ आपणो स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार रूप दे। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हर अधिकारी एवं कार्मिक का सर्वोच्च लक्ष्य जीवन रक्षा हो। वे बुधवार को स्वास्थ्य भवन परिसर का निरीक्षण करने के बाद समीक्षा बैठक ले रहे थे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देशभर में हुए प्रमुख नवाचारों में रामाश्रय का चयन किया है, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने रामाश्रय वार्ड योजना का और विस्तार करने के निर्देश दिए।
वी श्रीनिवास ने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट कर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें। प्रदेशभर में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर विश्लेषण किया जाए कि कितने लोगों तक उसका लाभ पहुंच रहा है और उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। अधिकारी ऐसे चिकित्सा संस्थान चिन्हित करें जहां रोगी भार अधिक रहता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इससे पहले मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य भवन में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अभियान चलाकर अनावश्यक सामग्री को कार्यालयों से हटाया जाए और उचित प्रक्रिया अपनाकर उसका निस्तारण किया जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जीवन रक्षा के लक्ष्य की दिशा में पूरी तत्परता एवं समर्पण के साथ कार्य करेगा।
