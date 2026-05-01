शहर में फिर गर्मी ने बढ़ाई मुश्किल, पारा 43 डिग्री के पार

अहमदाबाद शहर में दो दिन की आंशिक राहत के बाद शुक्रवार को गर्मी ने फिर से रौद्र रूप दिखाया। शहर का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो पूरे गुजरात में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा कई शहरों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। आगामी दिनों में अहमदाबाद समेत गुजरात में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना कम है।