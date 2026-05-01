वडोदरा व मेहसाणा जिले में एसएमसी के छापे, 73 लाख की शराब जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार, कई की तलाश

वडोदरा जिले के वलन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्पेशल मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) ने सासरोद गांव के निकट एक होटल की पार्किंग में छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। शराब की करीब साढ़े नौ हजार बोतलोंं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह एसएमसी की ओर से मेहसाणा जिले में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई।