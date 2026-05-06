दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ट्राले से टक्कर के बाद कार में लगी आग, चालक की जिंदा जला, दो गंभीर

Delhi-Mumbai Expressway Accident:मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज सड़क दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, जबकि इन्हीं में दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। हालिया सड़क हादसे की खबर सूबे के रतलाम जिले से गुजरने वाले दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेस - वे से सामने आई है। यहां शिवगढ़ थाना इलाके के ग्राम बावड़ी के समीप मंगलवार एक कार और ट्राले के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि, टक्कर के बाद न सिर्फ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, बल्कि उसमें आग भी लग गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार पिता - पुत्री आग से झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गए।