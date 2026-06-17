नई कार खरीदने जा रहे परिवार की खुशियां मातम में बदलीं, सोनकच्छ के पास हादसे में 2 की मौत, 10 घायल

Dewas Scorpio Accident: मध्यप्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ के पास बुधवार को एक हादसे में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे में परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई है जबकि डेढ़ साल की बच्ची समेत 10 लोग घायल है। घायलों ने बताया कि परिवार के सदस्य भोपाल से नई कार लेने के लिए स्कॉर्पियो से जा रहे थे, इसी दौरान सोनकच्छ के पास स्कॉर्पियो का टायर फटने से हादसा हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है।