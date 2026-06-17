देवास जिला अस्पताल में नाश्ते में निकले कीड़े, मरीजों और परिजनों ने मचाया हंगामा, भूखे रह गए

Dewas District hospital: मध्य प्रदेश के देवास जिला अस्पताल में बुधवार की सुबह मरीज और उनके परिजन नाश्ते का इंतेजार कर रहे थे। अस्पताल के कर्मचारी रोज की तरह अस्पताल के वार्डों में नाश्ता लेकर पहुंचे। वार्ड के बाहर खड़े होकर उन्होंने नाश्ता लेने के लिए आवाज लगाना शुरू कर दी। मरीज और उनके परिजन प्लेट्स लेकर नाश्ता लेने आए। नाश्ते में मिला पोहा लेकर जब वे अपने वार्ड में पहुंचे तो अचानक शोर मच गया। मरीजों और उनके परिजनों ने यह कहते हुए आवाज लगाना शुरू कर दी कि पोहे मत खाओ उसमें इल्लड़ हैं। इल्ली को यहां स्थानीय भाषा में इल्लड़ कहा जाता है। कुछ मरीजों ने थोड़ा पोहा खा भी लिया, तो अचानक इल्ली दिखने के बाद उन्हें उल्टियां शुरु हो गईं। मरीज और उनके परिजन पोहे से भरी प्लेट में नजर आई इल्लियों के फोटो लेने लगे और शिकायत करने भी पहुंचे।