20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

‘चौकड़ी भुला दी, चारों खाने कर दिया चित’ सीएम मोहन यादव का जीतू पटवारी पर करारा वार

CM Mohan Yadav verbal attack on Jitu Patwari- सीएम ने नाम लिए बिना पटवारी पर साधा निशाना, 'नौसिखिया', 'दो कौड़ी का' और 'पप्पू का चप्पू' भी कहा था

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Jun 20, 2026

CM Mohan Yadav verbal attack on Jitu Patwari in Indore

CM Mohan Yadav verbal attack on Jitu Patwari- Patrika.com

CM Mohan Yadav - एमपी के सीएम मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के संबंधों में आई तल्खी कम नहीं हो पा रही है। दोनों नेता, एक दूसरे पर जोरदार जुबानी हमले कर रहे हैं। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव CM Mohan Yadav ने एक बार फिर पीसीसी चीफ पर निशाना साधा। इंदौर में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari का नाम लिए बिना राउ के विधायक मधु वर्मा से कहा कि 'मधु भैया ने चौकड़ी भुला दी, चारों खाने चित कर दिया, जवान अब तक होश में नहीं'। इससे पहले भी वे पटवारी को 'नौसिखिया', 'दो कौड़ी का' और 'पप्पू का चप्पू' कह चुके हैं। इधर जीतू पटवारी ने भी जवाब दिया कि मुख्यमंत्री अपने पद की गरिमा के खिलाफ बात कर रहे हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव, इंदौर के तुलसीनगर में रोबोट चौराहे पर 50 करोड़ की लागत से बनने वाले सिक्सलेन फ़्लाईओवर के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम लिए बिना निशाना साधा।

आपने क्या चौकड़ी भुलाई सामने वाले को, मधु भैया का जलवा

मुख्यमंत्री ने मंच से चुटकी लेते हुए विधायक मधु वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि आपने क्या चौकड़ी भुलाई सामने वाले को, चारों खाने चित कर दिया, ये है मधु भैया का जलवा। जवान अब तक होश में नहीं है। न जाने क्या-क्या बोलता घूमता रहता है। इधर नहीं आता, इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। मधु भैया को देखे तो भैरूजी आने लग जाते हैं।

मालूम हो, कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी की गृह सीट राऊ से बीजेपी के मधु वर्मा ने जीत दर्ज की थी। शुक्रवार को सीएम डॉ. यादव ने यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को कई सौगातें दीं। विपक्ष पर निशाना साधने के साथ उन्होंने अपने दल के विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डिया की जनसेवा का जिक्र करते हुए प्रशंसा भी की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक व सांसद भी मौजूद रहे।

सीएम के बयान पर पलटवार, बताई चप्पू की उपयोगिता

सीएम के बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब देने के बजाय विपक्ष के नेताओं के लिए 'नौसिखिया', 'दो कौड़ी का' और 'पप्पू का चप्पू' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे पद की गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि चप्पू की उपयोगिता बहुत है क्योंकि वही नाव को पार लगाता है, वहीं अहंकार लोकतांत्रिक मूल्यों को डुबोने का काम करता है।

“डिप्रेशन में आ गई ऑफिसर की बेटी, कम कर दिया था खाना” इंदौर में ही थे पिता पर बचा नहीं सके

ये भी पढ़ें
Officer daughter Avantika falls into depression in Indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jun 2026 11:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘चौकड़ी भुला दी, चारों खाने कर दिया चित’ सीएम मोहन यादव का जीतू पटवारी पर करारा वार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

“डिप्रेशन में आ गई ऑफिसर की बेटी, कम कर दिया था खाना” इंदौर में ही थे पिता पर बचा नहीं सके

Officer daughter Avantika falls into depression in Indore
इंदौर

पहले आया लड़की का वीडियो कॉल, फिर इंदौर के युवक से वसूले 1.39 लाख रुपए

indore cyber fraud case whatsapp video call scam
इंदौर

सोनम रघुवंशी के खिलाफ क्या है वो ‘पुख्ता सबूत’? मेघालय की DGP के बयान से बढ़ा सस्पेंस

Meghalaya Police Investigation
इंदौर

भाजपा युवा मोर्चा में कई पदों पर नियुक्ति, इंदौर में हलचल तेज

BJP Youth Wing Appointment MP
इंदौर

बेटी के लिए पिता ने ठुकराए फिल्मों के ऑफर, पलक ने खुशियों से भर दी पापा की झोली

Indore Diver Palak Sharma father story
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.