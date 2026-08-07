मूसाखेड़ी ब्रिज निर्माणमूसाखेड़ी ब्रिज निर्माण

"मूसाखेड़ी ब्रिज निर्माण बना राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत, दो साल बाद भी काम अधूरा"

मूसाखेड़ी ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुए दो साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। बारिश के मौसम में निर्माणाधीन ब्रिज के कारण संकरी हुई सर्विस रोड, जगह-जगह बने गड्ढे और जलभराव से राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे लोगों का समय बर्बाद होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने और सर्विस रोड की व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

फोटो रविंद्र सेठिया