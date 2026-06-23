‘..हमें ही निपटा दिया’, सोनकच्छ में कार्यकर्ताओं के सामने छलका पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का दर्द

Sonkatch News : 'जो कार्यकर्ता किसी वजह से दुखी हैं, उन्हें एक मंच पर लाकर कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। आज के समय में हमें भाजपा से नहीं, अपनों से जीतना है। कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें किसी के हारने से खुशी होती है। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो कैसे खुश रहोगे। आज 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, 30 साल के लड़के को मालूम ही नहीं कि, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही भी है। उसे सिर्फ भाजपा याद है। हम कमजोर नहीं है, बल्कि कुछ लोग हमें कमजोर करने का प्रयास करते हैं। उनसे सावधान रहना होगा।' ये बात मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान कही।