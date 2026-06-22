एमपी में कॉलेज बंक नहीं चलेगा…, सार्थक एप लेगा अटेंडेंस, सीधे छात्रों के घर पहुंचेगा अलर्ट

Sarthak App :मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही छात्रों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। 1 जुलाई से उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों में सार्थक एप के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत अगर अब छात्र कक्षा से गायब रहते हैं तो इसकी सूचना तुरंत उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, जो अधिकांश मामलों में अभिभावकों का नंबर होता है।