बारिश में भरभरा कर गिर न जाएं नगरपालिका की दुकानें, नहीं कराई मरम्मत



आजाद मार्केट की दुकानों का निर्माण इतना घटिया है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते साल यहां टाउन हाल की ओर निकले रास्ते का स्लैब और बाउंड्रीवॉल भरभरा कर गिर गई थी। इस दौरान एक ऑटो इसकी चपेट में आ गया था और बड़ी दुर्घटना टल गई थी। यहां की मौजूदा स्थिति और भी खराब है। रास्ते के ऊपर से डला स्लैब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां सरिया पूरे दिखने लगे हैं। प्लास्टर और छज्जा धीरे-धीरे यहां का गिर चुका हैं और सरिया भी जंग खा चुके हैं। ऊपर भी यहां पानी भरता हैं, ऐसे में यहां का पूरा स्लैब कर गिर जाए, कहा नहीं जा सकता है। इस बारिश में यहां काफी खतरा बताया जा रहा हैं।