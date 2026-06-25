बेटी की शादी से दो दिन पहले दमोह में पिता की मौत, मातम में बदलीं खुशियां

वर्ष 2024 में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा कई स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया था। इन स्थानों का निरीक्षण करने भोपाल से विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निरीक्षण के बाद अब तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया है। क्षेत्र के प्रमुख ब्लैक स्पॉटों में नरगुंवा टेक, तेंदूखेड़ा से दमोह सीमा जबलपुर तरफ ,पंडा बाबा के समीप का क्षेत्र, तारादेही मार्ग पर धनगौर टेक, झलौन मार्ग पर नागबाबा के पास , बम्हौरी पांजी टेक से झलौन तक का मार्ग शामिल है। विशेष रूप से बम्हौरी पांजी से झलौन मार्ग पर सड़क किनारे स्थित पेड़ों के कारण कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया गया है।