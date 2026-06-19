दमोह-जबलपुर हाईवे पर बस से टकराई कार; एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

Damoh Jabalpur Highway: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में जबलपुर-दमोह स्टेट हाईवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रुप से घायल हुए हैं। हादसा नोहटा थाना क्षेत्र के पूरनयाऊ के पास हुआ, यहां एक तेज रफ्तार कार और बस के बीच आमने-सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।